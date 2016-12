Flere kan få øl og vin levert på døra

Kunne du tenkt deg å få noen øl på døra sammen med maten du har bestilt?

Konseptet med å få matvarer levert hjemme har blitt veldig populært, og nå utvider flere firma tjenesten til å gjelde alkohol også. Det vil si at du kan sitte hjemme i egen stua og bestille både mat og alkohol som leveres på døra.

Flere kommuner over hele landet har nå sagt ja til denne type skjenkebevilling.

Og på nyåret skal politikerne i Askim behandle søknaden fra et firma om såkalt salgsbevilling for alkohol klasse 1, det vil si nettsalg for hjemlevering og utleveringssteder.

Men Arne Johnny Fossdal, som har ansvar for blant annet skjenkebevillinger i kommunen, er usikker på dette er veien å gå.

– Dette er en helt ny tanke for oss. Skal jeg svare ut fra eget hode og eget hjerte, så er jeg betenkt på at noe skal leveres hjem på døra til folk.

– Salg til mindreårige?

I dag finnes ikke noe forbud mot alkoholsalg i alkoholloven på dør eller ved utleveringssteder.

Derfor mener Fossdal at det byr på den del utfordringer.

– De som tar imot, er de mindreårige? Er det andre som ikke burde ha tilgang på alkohol? Det kan bli i overkant lett, synes vi så langt da.

Reglene for hjemmelevering av alkohol er de samme som ved salg i andre matbutikker; Man må vise legitimasjon, og levering av ølen, spriten eller vinen din kan ikke skje etter klokka 20 på hverdager og 18 på lørdager når ølsalget stenger.

Utfordrende å kontrollere

– Det er klart det vil komme utfordringer på kontrollsiden når dette øker, det sier Dag Olsen, rådgiver i helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

Han har mottatt spørsmål fra mange kommuner om hvordan dette skal håndteres.

– Her må bare kommunen bruke myndigheten sin. Det de kan gjøre er holde fast i lovens formål her. De kan bruke vilkår som sier noe om at de får bevilling, men på visse vilkår. Men kommunene står fritt til å gi disse bevillingene.

Flere kommuner vurderer tillatelse

I Østfold er det nå flere kommuner som snuser på en slik bevilling for levering av alkohol på døra eller på utleveringssteder.

JA ELLER NEI: Ordfører i Askim, Thor Hals (H) skal sammen med politikerne i kommunen behandle saken på nyåret. Foto: Odd Skjerdal/NRK

På nyåret skal Fredrikstad kommune fatte vedtak etter søknad fra et firma. Mens i Moss er det tillat kun med levering av alkohol på døra, og her er det strenge regler for kontroll, ifølge kommunen.

Mens i Sarpsborg er det motsatt.

Her har politikerne gitt skjenkebevilling på utleveringssteder, og ikke for hjemlevering.