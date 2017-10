Flere får tau i propellen

Hummerfiske som nå er godt i gang gjør at flere får tau i propellen. Bare i går hjalp Redningsskaøyta på Hvaler fem uheldige båtførere. Det er nå så tett med teiner i sjøen at det skal godt gjøres for båtførere å unngå de, forteller kaptein på Horn Rescue, Pål Bustgaard.