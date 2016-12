Flere bortvist fra sentrum i natt

Det skriver Øst politidistrikt på Twitter. Det har vært mest bråk og tull i Fredrikstad og Moss.

Satt i arrest

– I tillegg er seks menn, alle i 20-årene, satt i arresten. Fire av dem anmeldes for ordensforstyrrelser og for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra området de befant seg i, skriver operasjonsleder på Twitter.

De fire personene er fra Moss.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, sier til Fredriksstad Blad at det ikke var julebordsgjestene som oppførte seg dårlig.

– Julebord har ikke vært det store nå i helga, det har vært det generelle publikummet i bysentrene, opplyser han.

Gjengangere som lager bråk

Han sier til avisen at det er mange gjengangere.

– I Moss har vi sett at det er noen som går igjen på det å ha slett oppførsel. Det vil bli vurdert av påtalemyndigheten, og de vil trolig få et noe høyere forelegg på grunn av at det har skjedd tidligere.

Politiet har ikke fått noen meldinger om bråk i Indre Østfold.