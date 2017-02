For mange er det helt utenkelig med 17 mai uten et korps til å slå an tonen. Men de som frykter korpsdøden kan nå glede seg over ferske tall fra Norges Musikkorps Forbund.

De viser at medlemstallene har stabilisert seg på landsbasis – og i Østfold ser det enda lysere ut.

Flere sprer musikkglede

Etter en lang nedtur kunne Norges Musikkorps Forbund i fjor, for første gang på mange år, notere seg en medlemsvekst Østfold. Og veksten fortsetter.

I Østfold ble det fjor registrert 2 547 medlemmer av Norges Musikkorps Forbund. Det er en 56 flere enn året før og gleder leder i Norges Musikkorps Forbund Øst, Thor Olav Fjellhøy.

– Det ser veldig lovende ut. Vi har hatt en fin vekst på ca. 2 prosent. Det gjør at vi får styrket troen på det vi jobber med.

Tallene for Østfold viser at antall gutter har gått opp, og Fjellhøy forteller at de nå ser at ungdommene som spiller i korpsene i større grad fortsetter.

– Verdens beste hobby

Ifølge Fjellhøy er det flere gode grunner til at barn og ungdom bør få gleden av å spille i korps.

– Det er verdens beste hobby. Du får et samspill og en glede ved å oppleve musikk og fellesskap med andre gjennom korpsarbeidet. Og det er en aktivitet du kan holde på fra du starter som aspirant, til at du er med i veterankorpset kanskje som 90-åring.

– Vi ser hva det gir de som er med. Meningsfull fritid, mestringsfølelse, samspillsglede og alt det fører med seg av sosiale goder. Det er noe vi er opptatt av å ta vare på.