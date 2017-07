Fisket etter makrell – fikk sjelden fangst

Lindberg har hytte like ved Svalerødkilen utenfor Halden og har fisket der i en årrekke. Han og kona, Marianne Lindberg, er begge ivrige makrellfiskere. Men da de fisket fra båt i forrige uke fikk de seg noe å undre over.

– Vi så på ekkoloddet at det gikk en makrellstim der. Plutselig rykket det i stanga mi. Jeg trodde først det var en sel fordi den var så sterk, humrer Roy Erik Lindberg.

Roy Erik Lindberg (71) poserer med den spesielle fangsten. Foto: Privat

Undret seg over fangsten

Han forteller at det tok litt tid å få den opp, muligens ett kvarter. Den viklet seg også inn i snøret til kona.

– Men vi klarte på et vis å få den opp sammen. Da den endelig var kommet ombord i båten, var den helt stille, ikke slik som makrellen som ofte hopper, sier han.

Ekteparet undret seg over fisken de hadde fått, for den liknet ikke på noen annen fisk de har sett tidligere. De sendte da inn bildet til lokalavisen Halden Arbeiderblad og spurte om de kunne finne ut av det.

– Da fikk jeg plutselig en telefon fra fiskemagasinet hooked.no. De fortalte meg at det var en sensasjonell fangst, forteller han.

Ikke i tvil om arten

Redaktør for magasinet, Endre Hopland, sier at det ikke er tvil om at det er arten auxid.

– Den ligner veldig på arten stripet pelamide som har vannrette striper. Men den her har striper på øvre, bakre del av ryggen, og det er større avstand mellom ryggfinnene, opplyser han.

Jan Ingar Båtvik, biolog ved Høgskolen i Østfold, bekrefter at det er en sjelden fisk her til lands.

– Dette er det femte eller sjette funnet av arten i Norge. Den er mest vanlig i Det indiske hav og Stillehavet, men finnes også i Atlanterhavet opp til De britiske øyer, sier han.

Han tror det blir flere funn av sjeldne fisker i årene fremover.

– Det er varmere i sjøen og da kommer det gjerne noen uvanlige arter til Norge om sommeren. Det blir nok flere spennende funn fremover, sier han.

Vurderer å stoppe den ut

Fiskeren fra Askim er svært fornøyd med fangsten.

– Dette opplever man vel bare en gang i livet. Nå ligger fisken i fryseren, og jeg vurderer å høre med noen om det er mulig å stoppe den ut, sier han.