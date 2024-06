Fiskeridirektoratet: Foreslår fiskeforbud i Oslofjorden

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Oslofjorden er i en økologisk krise, og Fiskeridirektoratet har foreslått tre alternativer for regulering av fisket de neste ti årene.

Oslofjorden er i krise, og forskere har advart mot en mulig økologisk kollaps.

Fiskeridirektoratet har nå satt opp tre alternativer for hvordan fisket i Oslofjorden kan reguleres de neste ti årene:

Fortsette med dagens reguleringer.

Stramme inn ytterligere for yrkes- og fritidsfiskere.

Innføre tre store nullfiskeområder der det hverken blir lov med yrkesfiske eller fritidsfiske.

Oslofjordens friluftsråd støtter alternativet som innebærer total stans i fiske i store deler av Oslofjorden.

Slik ser området ut i Fiskeridirektoratets kartløsning:

Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark, samt indre Oslofjord nord for Moss/Horten, er foreslått som nullfiskeområder. Grafikk: Fiskeridirektoratet

Tre alternativer for Oslofjorden Ekspander/minimer faktaboks Alternativ 1: Fortsette med gjeldende regler fra 2019 Forbud mot fiske i gytefelt for torsk fra 1. januar til 30. april.

Forbud mot bunnsatte garn og torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensen.

Mulighet for dispensasjon for en mindre gruppe fartøy. Alternativ 2: Økt artsselektivitet og restriksjoner Forbud mot yrkesfiske med ikke-selektive redskaper som garn og liner.

Krav om selektive innretninger som sorteringsrist i trålfiske.

Begrensning av fritidsfiske til håndholdte redskaper og strengere regulering av teiner. Alternativ 3: Nullfiskeområder Opprettelse av tre større nullfiskeområder hvor alt fiske stanses: Indre del av Oslofjorden (innenfor en linje mellom Horten og Moss), Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.

Stans i brislingfiske i hele fjorden. 21. juni mottok Fiskeridepartementet et innspillene fra Frikeridirektoratet.

Ti år uten fiske

Hvis nullfiskeområder innføres betyr det bråstopp i alt fiske i Indre Oslofjord og nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark – fra tråling til hobbyfiskeren som står med fiskestanga på skjæret.

Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd, er selv en ivrig fritidsfisker. – Men det er lenge siden jeg har fisket i Oslofjorden. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

– Det vil få konsekvenser både for fritidsfiskere og yrkesfiskere. Men det er absolutt nødvendig å gjennomføre nå i den tilstanden Oslofjorden er i, mener Espen Søilen. Han er direktør for Oslofjordens friluftsråd.

Tiltakene er tenkt å gjelde i ti år.

– Vil det da være noen fiskere igjen om ti år?

– Det er selvfølgelig et godt spørsmål. Men hvis vi fortsetter som i dag, er det ikke sikkert det er noe mer å fiske på om ti år. Så her må man gjøre noen vanskelige valg, sier Espen Søilen.

Fritidsfiskere må holde seg unna nasjonalparkområdene og indre oslofjord dersom det blir nullfiskeområder de neste ti årene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Et spennende prosjekt

Fredrik Myhre er marinbiolog og seniorrådgiver for bærekraftig hav i Verdens naturfond.

Han tolker svaret fra Fiskeridirektoratet som at de anbefaler fiskeforbud.

– Det hadde vært et spennende prosjekt og tiltak som forskerne har sagt de trenger å få på plass for livet i Oslofjorden.

Han sier at de vet hvilke tiltak som må til for å få livet i Oslofjorden tilbake igjen, og da er det viktig at departementet tar de riktige avgjørelsene og lytter til forskerne.

– Og i dette tilfellet, ser på mulighetene for å innføre et nullfiskeområde i Oslofjorden, sier Myhre.

Fredrik Myhre er marinbiolog og jobber i Verdens naturfond. Han synes dette er et spennende forslag. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Fornøyd miljøbevegelse

Miljøbevegelsen mener dette er et steg i riktig retning.

– Jeg kan ikke helt forstå hvorfor de brydde seg om å skissere de to andre alternativene, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Han mener at alternativ én og to kun er varianter av dagens situasjon.

Truls Gulowsen er leder for Naturvernforbundet. Foto: Henning Rønhovde

Alternativ nummer tre er han veldig fornøyd med. Dette handler om full stopp av fiske både, både for hobby- og yrkesfiskere.

– Vi er fornøyd med at Fiskeridirektoratet nå gir klare faglige råd om at vi må innføre store nullfiskeområder og kraftige begrensninger i både fritidsfiske og yrkesfiske i Oslofjorden, fordi fjorden er i krise.

Med nullfiskeområder i Indre Oslofjord og Ytre Hvaler Nasjonalpark rammes yrkesfiskerne hardt. Bildet er fra fiskemottaket i Utgårdskilen på Hvaler. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Det går sakte

For fritidsfiskerne kan det bli store områder der man nå må hale inn snøret.

– Det kommer til å gjøre vondt når vi skal redde Oslofjorden. Alternativet er bare så mye verre: En fjord som ikke er levende, sier Søilen.

Han mener enhver som ferdes rundt Oslofjorden allerede har sett sporene: Lurv og brunt vann etter regnskyllene.

Hvorfor vurderes det nye tiltak i Oslofjorden? Ekspander/minimer faktaboks Oslofjordens økosystem er i ubalanse, påvirket av utslipp av næringssalter, klimaendringer og fiske.

21. juni mottok Fiskeridepartementet nye faglige råd fra Fiskeridirektoratet om tiltak innen fiske i Oslofjorden.

Skal reguleringene virke, må man samtidig gjøre noe med de andre faktorene som påvirker Oslofjorden. Det gjelder blant annet utslipp av nitrogen fra avløpsvann, industri og jordbruk. Kilde: Fiskeridirektoratet, Faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden.

Oslofjordens friluftsråd påpeker at politikerne nå må følge opp de faglige rådene som er kommet fra Fiskeridirektoratet.

– Vi håper jo at både Fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet følger opp dette. Det går sakte, arbeidet med å redde fjorden, men vi trenger disse tiltakene nå.

Fiskeridepartementet hat mottatt innspillene fra Fiskeridirektoratet.

NRK har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet om disse forslagene i høringsuttalelsen. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.