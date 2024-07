Saken oppsummert: Fiskeridirektoratet foreslår et fiskeforbud i deler av Oslofjorden for å bedre fjordens tilstand, som er forverret av overfiske, kloakkutslipp og klimaendringer.

18-årige yrkesfisker Sander Søberg frykter at et fiskeforbud vil ha store konsekvenser for ham, da hans lille båt ikke tåler å dra lenger ut på sjøen.

Fiskeridirektoratet erkjenner at et fiskeforbud kan ha store konsekvenser for både hobby- og yrkesfiskere, med potensielt tap av fangst.

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) er ikke imot nullfiske i enkelte områder, men mener at forslaget er dramatisk og inngripende.

– I verste fall går jeg konkurs, sier 18-åringen.

På Hvaler i Østfold står en ung gutt med en liten båt og en stor drøm. Han vil leve av jobben som fisker.

Men norske fiskerimyndigheter kan stikke kjepper i hjulene.

Forrige uke kom Fiskeridirektoratet med tre anbefalinger som kan bedre Oslofjordens tilstand. Fjorden er syk og det er fare for at dyrelivet forsvinner helt.

Ett av forslagene er full stans av all fiske i store deler av fjorden.

– Et fiskeforbud vil gå veldig hardt utover meg. Forslaget begrenser meg veldig. Jeg har en liten båt og den tåler ikke å dra lenger ut på sjøen, sier Sander Søberg.

Tre alternativer for Oslofjorden Alternativ 1: Fortsette med gjeldende regler fra 2019 Forbud mot fiske i gytefelt for torsk fra 1. januar til 30. april.

Forbud mot bunnsatte garn og torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensen.

Mulighet for dispensasjon for en mindre gruppe fartøy. Alternativ 2: Økt artsselektivitet og restriksjoner Forbud mot yrkesfiske med ikke-selektive redskaper som garn og liner.

Krav om selektive innretninger som sorteringsrist i trålfiske.

Begrensning av fritidsfiske til håndholdte redskaper og strengere regulering av teiner. Alternativ 3: Nullfiskeområder Opprettelse av tre større nullfiskeområder hvor alt fiske stanses: Indre del av Oslofjorden (innenfor en linje mellom Horten og Moss), Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.

Stans i brislingfiske i hele fjorden. 21. juni mottok Fiskeridepartementet innspillene fra Fiskeridirektoratet.

Direktoratet: Nullfiske vil ha størst effekt

Oslofjorden er syk av flere grunner, ifølge forskere. Overfiske har redusert antallet fisk. Kloakkutslipp og klimaendringer har også endret tilstanden over tid.

Fiskeridirektoratet mener nullfiske-områder vil ha størst effekt på fjordens dårlige tilstand.

– Tiltakene som foreslås i alternativ tre vil ha størst forventet effekt på økosystemet i Oslofjorden, skriver direktoratet på sine nettsider.

Men samtidig erkjenner de at konsekvensene kan bli store for de som driver med hobby- og yrkesfiske.

– Konsekvensene for fritidsfiske kan ikke tallfestes. For yrkesfiske består konsekvensene i bortfall av fangst, skriker direktoratet.

Nå er de tre alternativene sendt over til Fiskeridepartementet. Det er de som har det siste ordet på hva som vil skje.

Forbud mot fiske i visse områder er alternativ tre for å regulere fisket i Oslofjorden. Grafikk: Fiskeridirektoratet

Frykter han må selge båten

Sander Søberg ble introdusert for fiskerfaget av sin bestefar. Gjennom hele oppveksten har han vært med han på tur.

Han fisker hummer, men også makrell.

– Jeg mener helt klart at det er bedre å stramme til litt enn å totalforby fiske i fjorden. Vi som er her på Hvaler merker ikke at fangsten har blitt mindre. Her er fjorden bra.

Sander Søberg håper myndighetene dropper å forby all fiske. Foto: Rahand Bazaz / NRK

De foreslåtte tre tiltakene vil vare i ti år fremover. Direktoratet mener å stramme til på reglene fra i dag, kun vil ha effekt for de som fisker bunnfisk med store skip og båter.

Dermed ingen endring i den dårlige tilstanden i fjorden.

Nå frykter 18-åringen og en rekke andre fiskere for konsekvensene.

– Til slutt kan det ende opp med at jeg må selge båten min og utstyret fordi jeg ikke får inntektene jeg trenger. Dette vil ramme mange flere enn meg, sier han.

Vil ramme minst 100 fiskere

Indre Skagerrak Fiskerlag er sterkt kritiske til det mest drastiske forslaget om å stoppe all fiske i store deler av fjorden.

Ifølge dem vil dette ramme rundt 100 yrkesfiskere – og enda flere hobbyfiskere.

– Hvis det blir full stopp i ti år, som direktoratet foreslår, så kommer det ikke til å være mulig å bygge det opp igjen, sier leder for fiskerlaget, Jan Bredsand.

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) sier de ikke er imot nullfiske i enkelte områder.

– Men dette er et dramatisk og inngripende forslag. Om vi skal bli med på noe, så kan det være alternativ to med å stramme til situasjonen i dag, sier Øyvind Fjeldseth, rådgiver i NJFF.

Øyvind Fjeldseth i Norges- Jeger og Fiskerforbund. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nå venter Norges Jeger- og fiskerforbund på forslagene til Miljødirektoratet og hele rapporten fra Fiskeridirektoratet.

De har ikke bestemt seg for hvilket av tre forslagene de vil støtte.

Familieinspirert 18-åring

Øyvind Fjeldseth forstår at fritidsfiskere er bekymret for fremtiden på sjøen.

Sander Søberg er 18 år og drømmer om et liv som fisker. Det kan myndighetene stikker en kjepper i hjula for. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Målet til direktoratet er å få tilbake torsken, satt litt på spissen. Men de foreslår altså i ett av sine tre alternative forslag å stanse absolutt all høsting i fjorden. Det fullt mulig å fiske blant annet makrell og sjøørret sånn som situasjonen er nå, sier han.

Sander Søberg skal til høsten begynne som lærling i fiske- og fangstfaget. Båten han skal jobbe på er stor og kan derfor dra lenger ut på sjøen.

Men båten hans er det ingen håp for.