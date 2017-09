Fiskeørnen fikk naturfotograf som fosterfar

– Der er ungen. Han tigger etter mat. Og nå er det jeg som er fiskeørn-hann og pappa, og må skaffe maten, smiler Jørn Bøhmer Olsen.

Naturfotografen, som i over 40 år har studert og fotografert fiskeørn, elsker friluftslivet og er ute i skog og mark hver dag. De siste månedene har han også hatt en ekstra motivasjon for å komme seg ut.

I Halden sitter det nemlig en forlatt fiskeørnunge, som hadde gått en usikker fremtid i møte om det ikke hadde vært for 65-åringen.

Kunne sultet

Når det gjelder fiskeørnen som art, er det hannen som har oppgaven med å skaffe mat til både hunnen og ungene.

ENGASJERT: Naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen har tatt på seg oppdraget med å sørge for at fugleungen får i seg nok næring. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Men moren og faren til fiskeørnungen i Halden har forlatt redet.

Dermed har Jørn i flere måneder vært nødt til å mate ungen som enda ikke har lært seg å fiske selv.

– Det ligger i genene til hunnen å forlate reiret når ungen har blitt flyvedyktig, selv når hannen er borte. Ungen ville ha sultet i hjel hvis den ikke hadde fått hjelp, sier han.

Flyr 6000 kilometer

Ved hjelp av båt og garn drar 65-åringen ut for å fiske den fettrike arten vederbuk, som han senere deler opp og tar med seg opp i redet til ungen.

MIDDAG: Fisken som blir servert er vederbuk, som ifølge Bøhmer Olsen har en fettprosent på seks. Foto: Jørn Bøhmer Olsen

Jørn grep inn for å hjelpe den sårbare arten som i løpet av vinteren skal trekke til Vest-Afrika.

– Det handler om at den må spise seg stor og sterk, slik at den klarer trekket til Vest-Afrika. Den skal fly 6000 kilometer til et sted den aldri har vært før. Den har en lang og bratt læringskurve.

Er ikke dette et inngrep i naturens gang?

– Det kan godt hende at det er det. Men det skjer hele tiden, med veldig mange ting. Det har vært dårlig produksjon av fiskeørn her i distriktet, vi kjenner kun til to fiskeørnunger. Da får man et litt annet perspektiv på det.

MATJAKT: Med båt og garn skaffer Bøhmer Olsen fersk fisk til fiskeørnungen som holder til i Halden. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Flere dager i Sahara

Forskerne har mye og sikker kunnskap om norske fiskeørners trekkruter til Afrika, etter at man i 2007 begynte å montere satellittsendere på arten.

Fiskeørnene har store individuelle forskjeller i trekkruter til vinteroppholdsplassene, men de legger gjerne bak seg dagsetapper på opptil 300 kilometer.

For ungen som har fått Bøhmer Olsen som fosterfar, er det en lang og krevende vinter som står for døren.

– Etter å ha kommet seg til Sahara, blir den kanskje sittende i ørkenen i fem-seks dager uten mat. Når den endelig kommer frem, skal den konkurrere med voksne fiskeørner om en plass. Vi får håpe det går bra, sier han.