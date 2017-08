Fire mistenkt for skolebrann

Fire gutter er mistenkt for å ha tent på Rødsberg ungdomsskole natt til mandag, skriver Halden Arbeiderblad. Krimsjef i Halden, Mona Bergseth, sier at de mistenkte er i alderen 16 til 20 år. Deler av skoletaket ble skadet under brannen.