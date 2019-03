Filmer grov vold og bruker det til å true andre

Det siste halve året har en ungdomsgjeng i Indre Østfold stått bak flere grove voldshendelser.

Tirsdag kveld ble en 17 år gammel gutt banket opp av fire jevnaldrende tenåringer i en heis på jernbanestasjonen i Askim. Den grove volden ble filmet av en femte person.

På en av filmene ser man at gutten blir sparket mens han ligger nede. Senere blir han skallet ned og slått i ansiktet. Det endte med hjernerystelse og mulig indre skader for gutten.

17-åringen, som var fra et annet sted på Østlandet, forsøkte å beskytte hodet sitt mens tenåringene gikk løs på ham. Foto: Frigitt av politiet

Nå mener politiet at denne filminga er blitt et våpen i seg selv:

– Vi ser at ungdommer filmer episoder der de er voldelige, og bruker det til å true andre senere. De sender det på sosiale medier som en slags «se hva vi er i stand til å gjøre», sier etterforskningsleder Kay Lund-Pettersen ved Indre Østfold politistasjon.

Dokumenterer lovbrudd

Han sier at de har sett flere tilfeller hvor filmede voldsepisoder brukes på denne måten, og tror at de som sender filmene oppnår målet sitt.

– Det er klart det er truende når ungdommer får slike videoer, sier Lund-Pettersen.

Etterforskningsleder Kay Lund-Pettersen har siktet flere tenåringsgutter etter overfallet på en 17-åring denne uka. Foto: Invgil Øvrebø / NRK

– Men er det ikke rart å dokumentere lovbrudd?

– De tenker vel ikke over at politiet kan ta telefonen og sikre det de har filmet. Det gjør arbeidet mye lettere for oss. I denne saken ble vi spart for mange vitneavhør, sier Lund-Pettersen.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte overfallet på 17-åringen.

– Nåtidens hestehode

Tenåringsguttene har vært siktet i flere saker det siste halve året der det har blitt brukt grov vold. Politiet kaller det et gjengmiljø, og flere av dem er elever ved videregående skoler i Askim og Mysen.

Vegard Halvorsen jobber med kriminalitetsforebygging i Askim kommune, og har i etterkant snakket med ungdommer i byen om hvorfor man filmer slik hendelser.

– Vi har snakket om at det kanskje kan brukes for å skryte eller for å vise hva man er i stand til. Jeg har tenkt på at det kanskje er et slags nåtidens hestehode, som mafiaen brukte for å skremme noen, sier han.

Riksadvokaten vil ha plan

18-åringen som regnes som hovedperson i gjengen, ble pågrepet og skulle vært framstilt for varetektsfengsling onsdag. Men på grunn av dårlig cellekapasitet, ble han løslatt med meldeplikt.

Rektor Vigdis Gjerberg ved Askim videregående skole sier at skolen har god dialog med politiet i det forebyggende arbeidet. Ingen av voldsepisodene har skjedd på skolen.

– Vi ser alvorlig på at ungdommer i den alderen slåss på den måten i lokalsamfunnet, sier Gjerberg.

Rektor Vigdis Gjerberg ved Askim videregående skole sier de har et godt samarbeid med politiet. Foto: VILDE ELGAAEN / NRK

Tidligere denne uka gikk Riksadvokaten og Politidirektoratet ut og beordret politi og påtalemyndighet til å lage en plan for «kraftfull og bred» bekjempelse av gjengkriminalitet på Østlandet.

I statsbudsjettet for 2019 satte regjeringen av 50 millioner kroner til styrket innsats i 2019. Satsingen skal gå til barnevern, konfliktrådet og politiet for å forebygge ungdomskriminalitet og rekruttering til kriminelle miljøer, samt bekjempe kriminelle gjengmiljøer.