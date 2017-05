Fikk spekkhoggerne helt opp til båten

Filmet spekkhogger på Koster

Krepsefisker Fredrik Jonasson fikk se noe helt spesielt under torsdagens fangst. Utenfor Koster ble noe så sjeldent som en spekkhogger svømmende nær båten, melder Sveriges Radio. – Vi så to samtidig men det kan nok ha vært fler, sier Jonasson. Se videoen hans her.