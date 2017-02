Fikk møte idolene på sykkel på La Manga

– Det skjedde rett etter trening, vi var ganske heldige der, sier midtstopper Sigurd Rosted på Sarpsborg 08.

Det har vært stor interesse rundt spillerne til Liverpool på La Manga, siden de kom til treningsanlegget i Spania onsdag kveld.

Men mens supportere, media og andre interesserte har blitt møtt med stengte porter, politi og lokale vakter, har Sarpsborg 08s spillere og støtteapparat nytt godt av å trene på banen ved siden av verdensstjernene.

Håpet på et møte

Emre Can stilte opp på flere bilder med angrepsspillerne Kachi og Amani Mbedule. Foto: Privat

Da sarpingenes fellestrening var over fredag formiddag, satte Rosted og lagkameratene Jørgen Strand Larsen, Amani Mbedule og Kachi seg i bagasjerommet på leiebilen og så på avslutningstreningen til eget lag.

Etter noen minutter kom Jordan Henderson, Emre Can, Adam Lallana og de andre stjernene syklende forbi - og flere av dem stoppet opp for bilder og en liten prat.

– Lallana og Henderson stod der en stund. Det var noen av dem som spurte om noen spillere som spilte i Norge faktisk. Det var selvfølgelig litt stort å møte dem, men jeg tror det var enda større for Jørgen (Strand Larsen, red.anm.), ler Rosted.

Hadde du trodd at du skulle møte disse spillerne på sykkel på La Manga?

– Nei, ikke i det hele tatt for noen dager siden. Men så kom nyhetene om at de skulle hit for å trene, og så fikk vi vite at vi skulle trene ved siden av dem. Da begynte vi jo selvfølgelig å håpe på et møte, sier midtstopperen, som selv har senegaleseren Sadio Mané som favoritt.

Jordan Henderson sykler videre etter å ha slått av en prat med Jørgen Strand Larsen, Amani Mbedule og Sigurd Rosted. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Treneren møtte gammel elev

Også Sarpsborgs trener Geir Bakke fikk et blidt møte med en av Liverpools spillere. Ragnar Klavan, som spilte under Bakke og Kjetil Rekdal i Vålerenga i 2004, kom nemlig bort for å hilse på.

– Takk for sist. Hyggelig å se deg, sa Klavan til Bakke, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

Klavan fikk kun to kamper i den blå drakta i 2004, og Bakke erkjente at forsvarsspilleren hadde tatt store steg siden den gang.

Møtet med Liverpool ble dermed langt lystigere for Bakke fredag enn dagen før. Da bet han seg merke i forskjellsbehandlingen de to lagene fikk.