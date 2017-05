Fikk kongens fortjenstmedalje mot sin vilje

– Sånne som meg fortjener det ikke, jeg representerer en godt betalt yrkesgruppe og er en overbetalt sosialarbeider.

Otterstad betegner overrekkelsen av medaljen som det mest bisarre øyeblikket i livet sitt

Lørdag kveld var han konferansier på en gitaraften i litteraturhuset i Fredrikstad. 270 mennesker satt i salen.

–Det var en fantastisk konsert hvor jeg også fikk spille med alle de store heltene i livet mitt.

Protesterte

Da konserten var ferdig kom ordfører i Fredrikstad, Jon–Ivar Nygaard inn.

Otterstad trodde det var musiker og komponist Svein Gundersen som skulle få en utmerkelse.

–Da jeg skjønte det var meg stoppet blodet mitt å renne. Otterstad protesterte og sa til ordføreren at han ikke ville ha medaljen.

– Han sa at jeg fikk på se på det som at det er folket som vil at du skal ha den.

Begrunnelsen for tildelingen er at i Otterstads arbeid som advokat har han vist et personlig engasjement for mange ressurssvake mennesker. I tillegg har han engasjert seg i lokal pop og rock i Sarpsborg og Fredrikstad og skrevet bøker om det.

– Alle har noen gode dager på jobben, men jeg har mange hvor jeg tenker at " dette kunne jeg gjort bedre ".

Republikaner

Otterstad forteller at han holdt en ti minutter lang antitakketale. Han er republikaner og påskjønnelse fra navnebroren, Kong Harald synes han blir feil.

– Medalje fra Carnegi heltefond har jeg sans for. Den får folk som ofrer livet sitt.

Men denne medaljen til sånne som meg, privilegerte, i en godt betalt yrkesgruppe fortjener det ikke. Det blir feil.

Otterstad følte at han der og da ikke hadde noe annet valg enn å ta imot medaljen ordførere Nygaard var kommet for å overrekke.

– Da jeg stod opp neste morgen tenkte jeg at jeg skulle skrive et høflig brev til navnebroen min med " takk for lånet".

Drar du til Kongen?

–Jeg drar ikke på høflighetsvisitt, der går det en grense. Jeg skal ikke inn og takke for en medalje som jeg ikke vil ha.