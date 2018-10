– Det som møtte oss var en voldsom stank av avføring, spy, røyk og alkohol. Det var blant annet spy i vasken, forteller May-Lill Rubinwald til NRK.

Hun hadde leid ut hytta i Oppland til fem menn gjennom nettstedet Airbnb. Hytta, som hun har leid ut flere titalls ganger tidligere, var ikke til å kjenne igjen da Fredrikstad-kvinnen var tilbake noen dager senere.

– Det var masse søppel overalt, og flere gjenstander hadde blitt ødelagt etter besøket. 14 dyner og puter måtte kastes. Tre dobbeltsenger, en sovesofa og to køyesenger er ødelagt. I tillegg er kjøkkenet og badet blitt ødelagt for flere tusen kroner, sier hun.

Totalt hadde leietakerne ødelagt for over 60.000 kroner, sier hytteeieren.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Oversett av Airbnb

Airbnb, nettstedet som blant annet lar privatpersoner legge ut hjemmene sine for overnatting, har lenge vært svært populært i Norge og resten av verden.

– Jeg har ikke hørt fra Airbnb på seks uker. Dette koster hvert fall 60.000 kroner å reparere, forteller hytteeier May-Lill Rubinwald. Foto: Privat

Hytteeieren fra Fredrikstad prøvde lenge å kontakte både leietaker og utleieselskapet uten å få noe svar. Hun kontaktet selskapet snarest etter hendelsen, men seks uker senere hadde de til gode å svare på henvendelsene hennes.

– Kravet ble lagt inn gjennom appen til Airbnb, slik jeg fikk beskjed om å gjøre. Jeg fikk også beskjed om at Airbnb ville involvere seg med en gang.

Hun ringte til stadighet og sendte flere meldinger på appen deres. Men hver gang fikk hun samme svar; at de skulle ta kontakt med henne.

– Jeg har også prøvd å kontakte de som leide hytta, men får ikke noe svar når jeg ringer eller sender melding.

Legger seg flate

På nettsiden til Airbnb står det at de har en vertsgaranti på opptil 7 millioner kroner. Dette er en garanti alle verter skal være dekket av.

Selskapet undersøkte saken etter å ha blitt kontaktet av NRK torsdag og legger seg nå flate.

– Vår opprinnelige håndtering av denne saken kom til kort i forhold til de vanlige høye standardene vi setter for oss selv. Vi har beklaget til verten for forsinkelsen. Gjesten er fjernet fra vår plattform, og vi støtter verten gjennom vår vertsgaranti, sier en talsperson fra Airbnb via selskapets svenske pr-kontakt Jan Fredriksson.

Selskapet forteller videre at de kontinuerlig jobber med å forbedre sine retningslinjer og forsikringer.

Rubinwald bekrefter til NRK at hun ble kontaktet av selskapet fredag morgen.

– Jeg har nå fått beskjed om at de skal betale ut de 60.000 kronene. Det løste seg til slutt, og det er jeg veldig glad for, men det bør ikke være slik at man skal mase på dem i seks uker eller kontakte media før det ordner seg, sier Rubinwald.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med mannen som leide hytta av Rubinwald.