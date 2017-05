Fikk et spesielt møte med to albinokalver

Én million til fattige barn

Bystyret i Sarpsborg vedtok i går å sette av 1 million kroner slik at flere barn skal ha råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Pengene skal brukes til en stipendordning som skal dekke medlemsavgift til for eksempel idrettsorganisasjoner og korps for barn i fattige familier. I Sarpsborg er det nesten 1700 barn som lever under EUs fattigsdomsgrense