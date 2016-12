Fikk drømmebursdag etter Facebook-innlegg

Det var i forrige måned at moren postet et innlegg på Facebook og spurte om folk kunne gratulere datteren med 14-års dagen. Hun skrev at datteren hadde opplevd å invitere til fest, men at få dukket opp. Etter at moren skrev innlegget, har tusenvis gratulert 14-åringen med dagen på Facebook og det har strømmet på med brev i postkassa.

Også statsminister Erna Solberg tok seg tid til å skrive en personlig melding til familien.

Glad for alle meldingene

I dag er Marilena Solum (nummer tre fra venstre) oppglødd og glad for bursdagsfesten. Foto: Benedicte Bendiksen / NRK

Marilena sier at hun setter veldig pris på alle meldingene, og sier at folk skriver mye hyggelig ting til henne.

– De skriver koselige ting, slik som at jeg aldri må gi opp. Og så skriver de gratulerer med dagen og at jeg kommer til å gjøre noe stort her i verden, sier hun.

Hva gjør det med deg å få denne oppmerksomheten?

– Jeg blir veldig glad. Og jeg ble veldig overrasket over at jeg skulle få så mange kort. Det har kommet rundt 500 kort, forteller hun og smiler bredt.

Arrangerer bursdag

Her blir Marilena fikset før fest. Foto: Benedicte Bendiksen / NRK

Forfatter og blogger Elisabeth Holm fra Sarpsborg laget en innsamlingsaksjon slik at Marilena skulle få oppleve en drømmebursdag.

– Mobbing er helt forferdelig og jeg har selv vært vitne til det på nært hold. Det var ikke tvil om at jeg ville hjelpe Marilena, det er bare snakk om en liten innsats som må til for å gjøre livet hennes bedre, har hun tidligere kommentert til NRK.

På fredag fikk Marilena ta med seg vennene ut og spise på Egon. Og lørdag er det storstilt fest med DJ. Før festen startet, fortalte Marilena at hun var svært spent.

– De største forventningene jeg har er at alle har det bra og at det blir koselig. Jeg har sommerfugler i magen. Jeg vet ikke så mye om det som skal skje, det er bare en stor overraskelse, sier hun.

Den beste bursdagen

Kvelden startet med at omtrent 15 av vennene ble sminket og fikk fikset håret før de ble tatt bilder av i studio. De skal spise pizza og pynte cupcakes. Mayo Indiran fra Paradise Hotell er også til stede og det er ingen tvil om at Marilena koser seg.

– Det er den beste bursdagen jeg har hatt noen gang i mitt liv, sier hun og smiler fra øre til øre.