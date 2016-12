Fikk 1,3 mill. i gave til å hjelpe rusavhengige

Sjekken på 1,3 millioner ble gitt av Gjensidigestifelsen. Den ble delt ut på båten deres M/S Bergvåg i Sarpsborg. Det var en tydelig rørt kaptein som mottok gaven onsdag kveld.

– Det er helt vanvittig. Dette betyr alt. Jeg må omtrent pante flasker for å få råd til leie av kaia, sa han gråtkvalt med sjekken i hånda.

Vil bruke pengene på ulike aktiviteter

Sverre Jespersen i Gjensidigestiftelsen overreker her sjekken. Foto: Petter Larsson / NRK

Arntzen er tidligere rusmisbruker og startet med prosjektet Hav(b)rus på båten M/S Bergvåg i 2010. Han jobbet gratis i årevis for å få i stand den gamle båten. Han lar rusmisbrukere være med på sjøen slik at de kan bli rusfrie. Mottoet hans er at alle kan bli rusfri.

Kapteinen ønsker å bruke pengene på ulike aktiviteter.

– Vi skal bruke pengene godt. Det skal bli en opplevelse for mange. Vi fikk mye hjelp til søknaden og der skrev vi hvilke aktiviteter vi ønsker å gjøre med mennesker. Ta dem med ut, gjøre noe positivt, sier han.

Han hadde aldri trodd de kom til å få så mye.

– Jeg tenkte at vi kanskje fikk litt, men uten det ett-tallet foran der, sier han.

Ønsker å følge opp passasjerene

Kapteinen sier at det har vært sårt for han å ikke kunne følge opp passasjerene han har hatt ombord på båten. Nå håper han at pengene kan gjøre noe med det.

– Etter turen får de hjelp av kommunen sin, men med disse pengene kan vi kanskje følge opp lenger. Vi får ombord en haug med tørre kvister, men ombord i båten ser vi at de blomstrer. Når turen er over går de i land til ingen ting.

– En stor samfunnsinnsats

Sverre Jespersen i Gjensidigestiftelsen sier at de mener at foreningen fortjener alle pengene.

– De gjør en veldig stor samfunnsinnsats. En ting er at de sparer samfunnet for mye penger, de sparer også veldig mange mennesker for mye lidelse og elendighet, mener han.

Jespersen sier det ikke var vanskelig å gi bort pengene til denne foreningen.

– Når vi gir til veldedige organisasjoner, er det mye frivillig innsats som ligger bak. Det vil det også være ved å bruke opp pengene. Vi føler vi får mye igjen for pengene, sier han.