FFK-treneren: – Vi har fått et løft

Geir André Herrem sendte Åsane i føringen etter bare to minutters spill i plankebyen søndag, men Fredrikstad utlignet ved Ulrik Flo et drøyt kvarter før full tid.

Like etter utligningen hadde FFK snudd oppgjøret. Filip Westgaard dunket inn 2–1 fra distanse, og Åsane maktet ikke å svare. Det ebbet ut i en knepen trepoenger til vertene.

Fredrikstad klatret med seieren opp på 19 poeng i 1. divisjon. Laget ligger på kvalifiseringsplass, tre poeng over Elverum. Åsane har fire poeng mer enn FFK.

Honnør

Fredrikstad-trener Andrea Loberto var naturlig nok fornøyd med at laget hans maktet å snu kampen.

– Vi fikk en litt skjev start. Vi manglet balltempo og kvalitet på innleggene våre i boks. Men vi fikk stokket litt om på ting i pausen. Vi klarte å få det til i 2. omgang. Da hadde vi god intensitet. Jeg er fornøyd med at vi turte å spille, sa han til NTB etter kampslutt.

– Vi skapte bra med sjanser. Guttene skal ha full honnør for en meget bra gjennomført 2. omgang, la Loberto til.

Han mener det viste god moral å snu oppgjøret til seier.

– Hele klubben har fått et løft nå. Det må vi bruke hver eneste uke. Alle kamper er viktige, sa Loberto om kampen mot nedrykk.

Irritert

Åsane-profilen Erik Huseklepp var misfornøyd etter kampen. Han poengterte at laget trenger en seier. Forrige trepoenger kom mot Arendal (1–0) 30. juli.

– Det var irriterende at Fredrikstad klarte å snu kampen i dag. Problemet var at vi hadde for enkle balltap. Vi hadde balltap i forkant av begge Fredrikstad-målene, sa Huseklepp til NTB.

– Det er utrolig bittert å tape, spesielt fordi vi hadde ledelsen så lenge, la den tidligere Brann-profilen til.

Veteranen, som er leid ut fra FK Haugesund, trives i Åsane.

– Jeg trives veldig godt. Men vi har tapt mye nå. Vi er nødt til å snu det. Vi er nødt til å få en seier snart, sa Huseklepp.