FFK-trener grovt hetset: Fikk brev om at «han burde blø i hjel»

I et åpenhjertig intervju med lokalavisen Fredriksstad Blad forteller assistenttrener Aleksander Olsen om de verste overtrampene fra fansen.

Da Olsen hentet posten, lå det et budskap som dette i kassa: «Du kan ta en piggtråd og kjøre opp i ræva, slik at du blør i hjel».

– Du prøver jo automatisk å distansere deg fra slikt, og det er ikke slik at jeg ligger søvnløs om natten av det. Jeg håndterer det bra, men det er trist om de rundt meg blir berørte av det, sier Olsen til Fredriksstad Blad.

250 meldinger

Assistenttreneren påpeker i møtet med lokalavisa at han ikke ønsker å fremstå som sutrete i en periode der FFK flørter med medrykk til nivå tre i norsk fotball.

– Men når folk roper «horesønn» til meg når jeg går på gata, så føler jeg at det ikke har noe med fotball å gjøre. Jeg håper jeg har mange med meg når jeg mener at fotball og idrett generelt bør ta avstand fra sjikane. Likevel skal det være unødvendig at man må oppleve noe slikt. Det er å dra det litt for langt, sier Olsen.

Han har fått minst 250 meldinger på SMS og Facebook i løpet av sesongen. Olsen, som jobbet i Vålerenga fra 2005 til 2012, sier han prøver å svare alle som skriver saklig.

FFK har kun vunnet 2 av 21 kamper i 1. divisjon denne sesongen. Sju poeng skiller opp til trygg plass. Med 16 poeng ligger Fredrikstad på kvalikplass. Kun Elverum (15) og Arendal (14) har tatt færre poeng.

Olsen trener FFK sammen med hovedtrener Andrea Loberto.

