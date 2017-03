FFK-sponsor hardt ut mot resten av næringslivet

– Det er kjærligheten til klubben, sier Terje Høili to dager før sin 73-årsdag.

Forretningsmannen har bygget opp en solid formue etter at han selv spilte for klubben på 60- og 70-tallet, men har også brukt store summer på klubben som dens aller rikeste onkel.

Nå er det klart at han går inn som hovedsponsor i klubben for første gang på 13 år. At ingen andre har tatt på seg den jobben, liker han dårlig.

– Dessverre er det ikke så mange av dem med penger i byen som går inn på samme måte. Det er skammelig at banker, forsikringsselskaper eller andre ikke stiller opp, sier Høili.

Ukjent sum

I 2004 bar Tero Koskela og de andre FFK-spillerne en drakt med Høilis navn på fronten. Nå er klubbens rike onkel tilbake som hovedsponsor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Daglig leder Joachim Heier innrømmer at det har vært vanskelig å skaffe sponsorer etter at Stabburet trakk seg etter forrige sesong.

Han forteller at det dessuten ble vanskeligere og vanskeligere etter hvert som det nærmet seg sesongstart, blant annet fordi bedriftenes budsjetter var lagt.

Derfor får han knapt fullrost Høili nok for at han igjen går inn og bidrar økonomisk i klubben.

– Vi er utrolig glade for at vi nå kan presentere denne drakta med Terje Høili tilbake på fronten. Avtalen er i utgangspunktet for 2017-sesongen, men han har også vært inne tidligere i vinter, så nå legger han på mer penger. Han er inne med en betydelig sum som er særs viktig for klubben, sier Heier, uten at han vil si hvor mye Høili bidrar med.

Kritisk til næringslivet

Høili er ikke i tvil om at penger er en viktig faktor for å oppnå sportslige resultater. Mer penger betyr at klubben kan stille bedre lag. Og nettopp det mener han er en viktig grunn for at andre burde bidra.

– FFK er en merkevare for klubben. Jeg ønsker et topplag, og så lenge vi er i toppen av norsk fotball bør disse firmaene stille opp, sier han.

FFK forbereder seg for en sesong på nest øverste nivå i Norge, og hovedsponsoren tror topp seks på tabellen er et naturlig mål.

Og med et engasjert publikum i ryggen, drømmer han om opprykk.

– Selv om hele staben i en bedrift går på stadion, så stiller ikke bedriften opp. Det synes jeg er rart. Det er på tide at bedriftene rundt her blir med på et annet nivå enn det som har vært, sier Høili.