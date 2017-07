FFK mistet seieren på slutten

Det så lenge lyst ut for FFK mot Strømmen i kveld, etter at Ulrik Flo sendte hjemmelaget i ledelsen etter 67 minutter. Men Strømmen tok over og utliknet etter 84 minutter. 1-1 ble også sluttresultatet, og dermed ligger FFK fortsatt tredje sist i førstedivisjon.