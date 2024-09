​​​​​​

Saken oppsummert: Det har vært flere tilfeller av vold før, under og etter fotballkamper i de to øverste divisjonene i Norge.

I helgen slåss et titalls supportere fra FFK og Odd på Værstebrua nær Fredrikstad stadion, og to personer trengte helsehjelp etter hendelsen.

Klubbene bruker store ressurser på sikkerheten i forbindelse med kamper, men det er supportergrupper som stadig utfordrer hvor langt de kan gå før det er over streken.

Tilskuertallene i norsk fotball har skutt i været, og det er flere som engasjerer seg, noe som kan bidra til flere hendelser.

Til tross for økningen i voldelige hendelser, mener både Espen Engebretsen i Fredrikstad FK og Jens Haugland i Norsk Toppfotball at det er trygt å gå på fotballkamp i Norge.

Ronnie Bergheim i Vålerenga sier at klubben jobber tett med å følge opp hendelser, både i direkte dialog med supporterne og ved å sanksjonere de individuelle som gjør dette. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Dette er en trend vi ser nå, og det er en voksende uro rundt dette i Fotball-Norge. Vi ønsker selvfølgelig ikke at dette skal eskalere ytterligere og bli verre.

Espen Engebretsen er daglig leder i Fredrikstad Fotballklubb. Foto: Thomas Andersen / NTB

Daglig leder Espen Engebretsen i Fredrikstad kommer med en tydelig beskjed etter at et titalls supportere fra FFK og Odd barket sammen på Værstebrua nær Fredrikstad stadion i helgen.

– Det var aggressiv stemning og slåssing mellom to store grupper med supportere. Det var ganske kaotisk da politiet kom til stedet, sa innsatsleder Anders Strømsæther i Øst politidistrikt til NRK.

To personer trengte helsehjelp etter hendelsen. En fikk ansiktsbrudd etter å ha blitt slått, trolig med en gjenstand.

– Utfordrer hvor langt de kan gå

Denne sesongen har det vært flere tilfeller av vold og hærverk, både før, under og etter fotballkamper i de to øverste divisjonene i Norge.

I april ble en person slått i hodet etter at maskerte Viking-supportere gikk til angrep på Brann-supportere på et tog.

Før kampen mellom Molde og Rosenborg 11. mai ble en person sparket ned på åpen gate.

Videoen viser en person som springer mot en annen i full fart før han sparker vedkommende i ryggen. Hendelsen skjedde før kampen mellom Molde og Rosenborg 16. mai. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser en person som springer mot en annen i full fart før han sparker vedkommende i ryggen. Hendelsen skjedde før kampen mellom Molde og Rosenborg 16. mai.

I juli brøt det ut slåsskamp på tribunen før kampen mellom Start og Vålerenga, mens Vålerenga-supportere slo og sparket to personer etter kampen mot Moss.

Engebretsen i Fredrikstad sier at klubben bruker store ressurser på sikkerheten i forbindelse med kamper.

– Det er supportergrupper som stadig utfordrer hvor langt de kan gå før det er over streken. Det er bare å beklage at slike ting skjer. Vi ser utviklingen og hvor langt det har gått i Sverige, og vi ønsker ikke de tilstandene her i Norge, sier han.

I tillegg til volden i Fredrikstad i helgen, varslet politiet i Trøndelag at de vil reagere på flere «uheldige hendelser» i forbindelse med kampen mellom Rosenborg og Molde.

Blant annet fikk en ti år gammel gutt skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av et bluss.

NFF om pyro-uhell på Lerkendal: – Veldig trist at en ung person er skadd

Økt interesse for norsk fotball

NRK har vært i kontakt med flere i det norske fotballmiljøet som deler FFK-lederens bekymring.

– Jeg har veldig respekt for den vurderingen Espen gjør der. Vi kan i hvert fall si det sånn at det er et mer polarisert miljø, sier administrerende direktør Jens Haugland i Norsk Toppfotball (NTF).

NTF er en interesseorganisasjon som består av de 32 fotballklubbene som spiller i Eliteserien og 1. divisjon.

Flere av dem som NRK har vært i kontakt med peker på at tilskuertallene i norsk fotball har skutt i været, og at det nå er flere som engasjerer seg.

Jens Haugland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

– Det er veldig positivt. Men så handler det om at de robuste og gode supportermiljøene verner om en sterk indrejustis og fokuserer på spillet på banen og pakken rundt det. Det å slåss før og etter kamp hører ikke hjemme i fotballen, sier Haugland.

– Dette er krevende, tunge samfunnsmessige spørsmål som må tas på alvor. Fotballen er enormt engasjerende, den treffer alle lag i samfunnet og det er noe man må ta hensyn til.

Supportere bruker finlandshette under kamp. – Fullstendig idioti, mener ekspert.

Trygt å gå på kamp

Sikkerhetssjef Ronnie Bergheim i Vålerenga sier at de også har sett en økning i hendelser i forbindelse med kamp.

– Slike hendelser er selvfølgelig helt uakseptable og noe vi jobber tett med å følge opp, både i direkte dialog med supporterne og ved å sanksjonere de individuelle som gjør dette.

Bergheim forteller at klubben er i kontinuerlig dialog med de ulike supportergrupperingene som følger Vålerenga om hvordan de ønsker å ha det på tribunen.

– Vi opplever at de som arrangerer kampene er dyktige på faget sitt og gjør gode risikovurderinger. Jeg mener ganske klart at det er trygt å gå på kamp i Norge.

Les også Går gjennom video etter supporterbråk: – Uakseptabel oppførsel

Både Engebretsen og Haugland støtter Bergheim.

– Vi mener og føler at det fortsatt er trygt å gå på fotballkamp i Norge, enten det er på Lerkendal eller i Fredrikstad, sier Engebretsen.

– Det er i høyeste grad trygt å gå på fotballkamp i Norge. Vi har nær sagt 40-50.000 mennesker som har fantastiske opplevelser på våre stadioner hver eneste serierunde, sier Haugland.