Festet barberblad på dørhåndtak i barnehage

Nazislagord, hakekors, tegninger av kjønnsorganer, ødelagte leketelt, veltede søppelkasser og benker som var kastet rundt. Det var synet som møtte Siv Ulvehøj da hun skulle levere datteren i Menighetens barnehage onsdag morgen.

Hun forteller i et Facebook-innlegg at dette førte til at hun forlot sin fem år gamle datter gråtende i barnehagen for første gang.

«Her har det vært noen på ferde som ikke har lært seg verken respekt for andre eller andres eiendom. Og som, på tross av at det antagelig ikke er så lenge siden de gikk i barnehagen, tydeligvis ikke kunne sette seg inn i hvor lei seg og redde små barn blir over et sånt syn. Det verste var at vi fikk høre at det slett ikke er første gang,» skriver hun i Facebook-innlegget.

– Tror det er guttestreker

Politiet forteller til NRK at det også har vært festet barberblader på et dørhåndtak i barnehagen.

– Det er en patrulje på stedet. Vi tror det er guttestreker. De har tegnet vulgære setninger og symboler med kritt. I tillegg er det teipet fast barberblader på et dørhåndtak, forteller Kai Lund-Pettersen, seksjonsleder for etterforskning i politiet i indre Østfold.

Barnehagestyrer Nina Aas kan bekrefte at det har vært utført hærverk på barnehagen i løpet av natta.

Har anmeldt saken

– De har tømt dukkestua for leker, skrevet slagord på veggen og gjort generelt hærverk. Det er trist når man kommer for å åpne barnehagen og ser at det er noen som har utført hærverk.

Barnehagen har anmeldt saken, og er i gang med å rydde og vaske etter hærverket.

– Jeg har ikke opplevd at barna syns det var skremmende. Men de blir målløse og sjokkerte når lekene står ute. Også syns de at det er litt spennende med politiet på besøk.