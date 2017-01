Feriesenter solgt til lege

Glennetangen Feriesenter i Skiptvet har fått ny eier. Megler Tommy Jensen fra Privatmegleren Indre Østfold opplyser til Smaalenenes Avis at senteret ble solgt i slutten av november for 3,5 millioner kroner. Campingplassen ble lagt ut for salg i desember 2015 for 7,5 millioner kroner. Den nye eieren er Ali Noaman Al-Ibadi (43), bosatt i Oslo, til daglig fastlege ved Eiker legekontor.