Fengslet for trygdesvindel

En mann i midten av 40-årene må sone 65 dager i fengsel, etter at han svindlet til seg 200.000 kroner i ledighetstrygd i løpet av et halvt års tid fra høsten 2014 til våren året etter. I Fredrikstad tingrett forklarte mannen at han lå etter med betaling av barnebidrag, og at det var satt i gang så omfattende trekk fra lønnen hans at han slet med å få pengene til å strekke til.