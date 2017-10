Fengselsdom for smugling

En polsk trailersjåfør er dømt til fengsel i et år og tre måneder, etter at han smuglet nesten 21 tonn alkoholvarer over Svinesund i februar. Mannen hadde falske papirer til lasten på vogntoget. Han erklærte seg ikke skyldig da saken var oppe for tingretten i Halden. Sjåføren er også nektet å kjøre bil i Norge i fem år framover.