Fengsel for narkotikamisbruk

En 20 år gammel Fredrikstad-mann må sone sju måneder i fengsel for befatning med flere typer narkotika. Da saken var oppe for tingretten i Fredrikstad i forrige uke innrømmet han at han hadde hatt betydelige mengder ecstasy, kokain, hasj og marihuana i fjor vinter. Mannen er også dømt for trusler og voldsbruk mot polititjenestemenn.