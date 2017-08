Beklager bruåpning

Statens vegvesen beklager at Værstebrua i Fredrikstad ble åpnet under sykkelrittet Ladies tour of Norway sist lørdag. Bruåpningen skyldes en kommunikasjonssvikt, sier seksjonsleder Peder Tømmervåg ved Vegtrafikksentralen Øst etter dagens møte med rittledelsen for touren.