Fem trafikkulykker med personskade hver uke

Vegvesenet har gått gjennom alle ulykker i byene i Østfold i årene mellom 2012 og 2016 og laget en oversikt over hvor det har vært ulykker med personskade.

Oversikten viser at det er fylkets største by, Fredrikstad, som er den byen med desidert flest personskadeulykker i trafikken i Østfold.

– 41 prosent av trafikkulykker med personskader i bykommunene i Østfold skjedde i Fredrikstad. Bilistene kjørte av vegen, frontkolliderte eller kjørte inn i andre biler bakfra, skriver Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Se oversikten over hvor ulykkene har skjedd her:

Antall ulykker med personskade i byene i Østfold:

Fredrikstad – 545 ulykker. Fire personer mistet livet, 38 ble hardt skadd og 674 personer fikk lettere skader.

– 545 ulykker. Fire personer mistet livet, 38 ble hardt skadd og 674 personer fikk lettere skader. Sarpsborg – 348 ulykker. Fire personer mistet livet, 45 ble hardt skadd og 384 personer fikk lettere skader.

– 348 ulykker. Fire personer mistet livet, 45 ble hardt skadd og 384 personer fikk lettere skader. Halden – 241 ulykker. Fire personer mistet livet, 32 ble hardt skadd og 263 personer fikk lettere skader.

– 241 ulykker. Fire personer mistet livet, 32 ble hardt skadd og 263 personer fikk lettere skader. Moss – 103 ulykker. En person mistet livet, 19 ble hardt skadd og 128 personer fikk lettere skader.

– 103 ulykker. En person mistet livet, 19 ble hardt skadd og 128 personer fikk lettere skader. Askim – 52 ulykker. to personer mistet livet, ni ble hardt skadd og 56 personer fikk lettere skader.

Totalt har det vært 1289 ulykker i de fem byene de siste fem årene. 15 personer mistet livet, 143 ble hardt skadd og 1505 personer fikk lettere skader.

Tallene gir et snitt på nesten fem personskadeulykker i Østfold-byene hver uke. Midtbø Jensen forteller at vegvesenet er bekymret over tallene.

– Vi jobber hver dag med å planlegge og gjennomføre tiltak som skal gjøre vegene i kommunen tryggere innenfor våre økonomiske rammer. Likevel kommer vi ingen vei hvis ikke fotgjengere, syklister og bilister også tar ansvar for egen og andres sikkerhet i trafikken, sier han i en pressemelding.