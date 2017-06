Fem enkle kjøreregler for god operaskikk

Onsdag kveld er det premiere på operastykket «Tryllefløyten» av Wolfgang Amadeus Mozart på Fredriksten festning i Halden. Det er ventet rundt 2800 mennesker på premieren – da er det en fordel å kunne gode operamanerer.

Operasjefen Pål Scott Hagen i Opera Østfold har noen enkle kjøreregler til operapublikummet.

«Tryllefløyten» Ekspandér faktaboks En opera i to akter med musikk av Wolfgang Amadeus Mozart og libretto av Emanuel Schikaneder (1751–1812).

Heter «Die Zauberflöte» på tysk.

Hadde premiere i Wien den 30. september 1791.

Kombinerer resitativ (talenær sang) med talt dialog mellom sangsekvensene.

Den er dessuten opprinnelig på tysk, og var ment for et mer folkelig publikum enn de italienske operaene.

Operaen er blant de mest spilte i verden. Kilde: Wikipedia

1. Kjole er ut

Mørk dress og elegante kjoler er kanskje plagg flere forbinder med et forventet operaantrekk. Hagen mener dette har forandret seg i nyere tid:

– Det at kvinner skal gå i kjole er blitt en myte i dag. Folk tar på seg det de er komfortable med, og på utendørsscener, som på Fredriksten, anbefaler jeg godt og varmt tøy. Kanskje også en regnjakke i sekken for sikkerhets skyld.

2. Kom tidlig

Hagen understreker at det er lurt å beregne god tid. Det sømmer seg svært dårlig å komme for sent til en forestilling.

– Det er ofte mange mennesker som skal inn på en forestilling. Da kan være greit å komme tidlig – særlig hvis man skal kjøpe seg mat og drikke først. Alle bør ha funnet setene sine når forestillingen starter.

Operastykket «Turandot» på Fredriksten festning i 2009. Onsdag kveld settes «Tryllefløyten» opp på festningen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

3. Vis følelser

Det kan være vanskelig å vite når, og om det i hele tatt er lov å applaudere. Her er operasjefens mening klar og tydelig:

– Dette må man ikke være redd for! På opera skal man uttrykke følelsene sine. Om man vil klappe, rope hurra, pipe eller bue er det helt lov.

Er det lov å synge med da?

– Dette er vel kanskje mer vanlig på popkonsert. Det er ikke ulovlig, men det er ikke sikkert sidemannen setter særlig pris på dette.

4. Ingen skravling

Lyden man lager under forestillingen skal være rettet mot det som skjer på scenen. Skravling regner Hagen som dårlig operaskikk.

– Vi hadde for eksempel 1500 skoleelever på generalprøve. De oppførte seg bra, men ikke alle syntes forestillingen var like spennende og da ble det litt skravling. Dette er ikke lov.

5. Lurt å kjenne til historien

Hangen anbefaler også folk å undersøke hva stykket handler om før man går ut døren hjemme. Dette kan være med på å gjøre forestillingen mer spennende for publikum.

– Historien til Tryllefløyten er enkel, men det kan likevel være greit å ha orientert seg litt rundt handlingen. Vi skal framfører stykket på norsk og vi har tekstmaskiner som gjør at folk også kan lese det som synges.