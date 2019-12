Feil førte til at Ari Behn-bilder ble solgt mange ganger – kunde truet med å hente balltre

I november stilte Ari Behn ut flere bilder i Galleri Graff i Askim i Østfold. Den siste tiden har galleriet hatt fem verk av kunstneren til salgs til en verdi av 3.000 kroner per stykk.

Da meldingen om Behns bortgang kom klokken ni om kvelden 1. juledag, ble alle solgt i løpet av tre minutter, ifølge Smaalenenes Avis.

Det lille galleriet er ikke vant til å så stor oppmerksomhet, noe som trolig førte til at nettbutikken kollapset av pågangen. Dermed kunne man fortsette å kjøpe bilder av Ari Behn selv om det ikke var flere igjen.

Det var mange interesserte kjøpere da Ari Behn stilte ut på Galleri Graff i november. Fem verk av kunstneren var fortsatt til salgs da meldingen kom om hans bortgang. Foto: Glenn Thomas Nilsen/Indre24.no

– Vi fikk bestilling på bestilling. Bildene er blitt solgt så mange ganger at vi har ikke tall på det, sier Ingrid Fredstad, som driver galleriet sammen med Iren Graff Lilleng, til NRK.

Fredstad var på ferie et annet sted i landet og hadde verken PC eller innlogging til nettsidene. Ferie hos dem som drifter nettsidene gjorde også at salget ikke lot seg stoppe.

– Truet med å hente balltre

Det toppet seg da en mann oppsøkte galleriet lørdag morgen og krevde å få bildet han hadde bestilt på nettet. Da han fikk vite at det hadde skjedd en feil, truet han med at han skulle hente flere folk og komme tilbake.

– Jeg mener at han også sa at han skulle ha med et balltre. Da ble vi ganske engstelige. Vi er tre, små damer på under 1.60, sier Fredstad.

Resten av dagen har de hatt forsterkninger i butikken for å føle seg tryggere. Galleriet har også vært i kontakt med politiet.

Lørdagen har gått med til å svare kunder og betale tilbake beløpene som har kommet inn. Galleri-eierne regner også med at de må bruke hele morgendagen på opprydningen.

– Det er snakk om veldig mange penger, og vi er opptatt av at alle skal få pengene sine tilbake, sier Fredstad.

Ari Behn hadde en popup-utstilling på Galleri Graff sammen med Mikael Persbrandt, Espen Eiborg og Line Westgaard. Foto: Glenn Thomas Nilsen/Indre24.no

De første skal få

De ansatte legger ikke skjul på at det har vært en tøff dag.

– Men jeg må legge til at det har vært mange vennlige og forståelsesfulle henvendelser også. De er både lei seg for det som har skjedd med Behn og viser forståelse for feilen som har skjedd hos oss. Så det er mange flotte folk der ute også, sier Fredstad.

– Hva gjør dere med de fem bildene dere har?

– Vi har en logg på det som er solgt, og den som var først skal få bildene. Vi er opptatt av å være ryddige og at alt skal gå ordentlig for seg, sier Fredstad.