FBK til eliteserien med uavgjort

Søndag kan både Fredrikstad Ballklubb og Molde Håndballklubb rykke opp til eliteserien i håndball med uavgjort resultat. Begge lag har to matchballer for å sikre opprykket, men FBK-trener Christer Karlsson ser helst at det avgjøres denne helga. Men selv om begge lag klarer seg med uavgjort, lover han det ikke blir avtalt spill.