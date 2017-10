Øker flypassasjeravgiften

Den kontroversielle flypassasjeravgiften økes fra 82 til 83 kroner i det foreslåtte statsbudsjettet. Avgiften ventes å gi 1,8 milliarder kroner i inntekt til staten. Jotunfjell Partners, som nå eier Moss lufthavn Rygge, har sagt at avgiften må endres for at de skal få til ny trafikk på Rygge. Ryanair la ned sin base på Rygge etter at flypassasjeravgiften ble innført i fjor.