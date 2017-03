Far siktet etter spedbarnsdødsfall

– Vitnebeskrivelser gjør at vi mistenker at siktede har etterlatt barnet i en badebalje på baderommet. Vi er ikke sikre på dødsårsaken, men en av hypotesene går på at barnet har fått i seg vann, forteller politiadvokat Anette Sogn.

Hun forteller at et familiemedlem og helsepersonell som kom til stedet, har vitnet i saken og at vitneutsagnene på hver sin måte har underbygd historien.

Erkjenner ikke straffskyld

Thorer Ytterbøl forteller at den siktede ikke erkjenner straffskyld. Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner ikke straffskyld, forteller hans forsvarer Thorer Ytterbøl.

– Han mener forklaringen som har kommet er feil. Han er ulykkelig over det som har hendt, men mener han ikke er til å klandre, forteller advokaten.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt faren var til stede da barnet døde.

Frykter påvirking av vitner

Mannen er varetektsfengslet frem til 29. mars. De to første ukene er med brev- og besøksforbud.

– Bakgrunnen for fengslingen er at vi ønsker å etterforske videre uten at siktede skal kunne påvirke vitner, og vi ser det som en viss fare for at han kan forlate landet. I tillegg er dette en ganske alvorlig siktelse, der han kan bli dømt til tre års fengsel, forteller Sogn.

Politiet satt i gang full etterforskning etter dødsfallet 16. februar. Den foreløpige obduksjonsrapporten, som ble fremlagt 20. februar, viste ingen ytre skader på spedbarnet. Politiet venter fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten.

Kjennelsen, som ble avsagt i Sarpsborg tingrett, ble anket av den siktede, men anken ble avvist i Borgarting lagmannsrett.

Ytterbøl forteller at han og den siktede ikke har tatt stilling til om de ønsker å anke kjennelsen videre til Høyesterett.