Får Rygge Aiport mer penger?

I helgen gikk fristen ut for å kjøpe aksjer i den rettede emisjonen i Rygge Airport AS. Daglig leder Knut R Johannessen kunne ikke fortelle Moss Avis i helgen hvor mye dette hadde bragt inn, men sa at det vil komme en pressemelding etter styremøtet i selskapet mandag.