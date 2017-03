Byoperette i Fredrikstad

Byoperetten "Det hendte i den gamle by", som ble skrevet i 1932, settes opp under byjubileet i Fredrikstad til høsten. Premieren blir 8. september i Kommandantgården i Gamlebyen, forteller rettighetshaverne, som innrømmer at det har bydd på utfordringer å få det til.