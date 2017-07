Fant kaniner dumpet langs veien

Den første kaninen ble oppdaget for en ukes tid siden.

– Kaninen var underernært og dehydrert. I tillegg hadde den flått- og myggsår, forteller Hege Johansen, styremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus.

Fant kaninhus

I helgen ble en annen kanin funnet på omtrent det samme stedet, på en øde strekning langs Trøskenveien i Råde kommune. Også den var full av flått og sår og var medtatt. Grunnen til at de er sikre på at kaninene ble dumpet, og ikke har rømt, er at de også fant et kaninhus.

– Huset var skrudd igjen, men et hjørne er ødelagt. Vi kan bare spekulere i om de har klart å gnage seg ut, eller om noen har brutt det opp, sier Johansen.

Kaninene blir nå passet på av Dyrebeskyttelsen til de finner et permanent hjem til de to små.

Kaninene var fulle av flått og sår da de ble oppdaget. Foto: Dyrebeskyttelsen

Dette kaninhuset ble funnet i nærheten av hvor kaninene ble funnet. Foto: Dyrebeskyttelsen

– Plikt til å ta vare på dyra

Johansen sier at det ofte er mer fokus på katter som blir forlatt om sommeren, men det gjelder like mye kaniner.

– Denne uken har vi måttet redde flere kaniner. I fjor tok vi inn 160 kaniner til sammen, sier hun.

Johansen ønsker å minne folk på at det ikke er lov å dumpe dyr.

– Det er brudd på dyrevelferdsloven paragraf §14-b hvor det står at det er forbudt å forlate dyr i hjelpeløs tilstand. Man har plikt til å passe på dyr man har tatt til seg. Dyr skal ha tilsyn hver dag, man kan ikke reise fra dyr selv om det er for noen dager, sier hun.

Johansen poengterer også at det ikke er bra om tamme dyr blir ville.

– Det er faunakriminalitet å sette ut en dyreart som ikke hører hjemme i den norske faunen, noe en kanin ikke gjør. Det er ille både for faunaen og kaninene.