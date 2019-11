Fant død person ved Mosseporten

En død person ble onsdag funnet på riksvei 19 like utenfor tunnelen som kalles Mosseporten. Politiet fikk melding om funnet klokken 10.40.

Først meldte politiet at de oppfattet det som et mistenkelig dødsfall, men klokken 12.45 opplyser politiet at de tror personen tok sitt eget liv.

Tunnelen var lenge stengt i begge retninger. Stedet ligger bare noen meter fra avkjøringen til E6, og er den viktigste innfartsåra til Moss. Også mye av trafikken til og fra ferga over Oslofjorden passerer her.

Rett før klokken 13 åpnet tunnelen for trafikk.

Trafikken ble dirigert siden tunnelen var stengt i begge retninger. Foto: Vilde Elgaeen/NRK