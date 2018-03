Fant død mann - familien tror det kan være savnede Svein Bellmann

Mannen ble funnet av en beboer på Kråkerøy i Fredrikstad søndag. Beboeren fant mannen flytende i vannet.

– Han har ligget i vannet en stund, men hvor lenge er vanskelig å si noe om, sier krimsjef i Fredrikstad-politiet, Rune Albertsen.

Den døde er sendt til Oslo for obduksjon.

– I tillegg har vi bedt Kripos om å gjennomføre en identifikasjon, sier Albertsen.

Kan være savnede Svein Bellmann

Politiet utelukker ikke at det kan være Svein Bellmann som er funnet. Han ble meldt savnet etter en fest på nyttårsaften. Etter festen skulle Bellmann overnatte i båten sin, og politiet og familien har derfor trodd at han falt i elven.

Overvåkningskameraer fanget ham opp på vei til båten, men familien antar han har sklidd på det glatte underlaget og deretter falt i elva. Både politi, brannvesen og redningsskøyta var med på letingen.

Familien har selv lett etter Bellmann i Glomma de siste månedene. Familien er informert om funnet, og takker alle som har hjulpet til med å lete i ett innlegg på Facebook.

«I går kom beskjeden om at det er funnet en mann. Dette er etter all sannsynlighet vår kjære Svein. Det er ikke bekreftet at det er Svein, men vi har fått de kjennetegna vi trenger for å slå oss til ro med at det er han,» står det i innlegget.

«Det har vært 10 lange uker, med mange følelser. Vi hadde ikke kommet gjennom dette uten all støtte, hjelp og omsorg alle dere har vist i den tunge tiden,» skriver de videre.

De oppfordrer også alle om å fortsette letingen etter en kvinne som man også tror ramlet i Glomma like etter nyttår.