Fant 130 meter langt ulovlig garn i Oslofjorden

– Å, i helsike så langt det er! Dette er helt forferdelig og føyer seg inn i rekken av ulovlig fiskeredskap. Men det er jo en fin måte å utrydde ørreten på, sier en tydelig oppgitt yrkesfisker Arne Wilhelmsen.

Tirsdag fikk han se garnet Statens Naturoppsyn fant i sjøen utenfor Reiertangen på Jeløya i Østfold. Det ble et nedslående syn.

– Vi fikk et konkret tips om garnet. Det er snakk om rundt 580 kvadratmeter fiskende garn i sjøen. Det er ganske stort og alvorlig, sier Haakon Braathu Haaverstad i Statens Naturoppsyn på Hvaler.

I dette tilfellet var garnet ikke merket med navn og adresse, og det var ikke senket ned til tre meter eller mer, slik det skal når det er snakk om et grovmasket garn over 32 millimeters maskevidde.

Håkon Braathu Haaverstad bretter ut garnet på land og måler det til 130 meter langt og mellom 2,5 og 5 meter bredt. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Flere melder fra

I Norge er det forbudt å fiske etter villaks, sjøørret eller sjørøye med garn. Norges jeger- og fiskerforbund driver nettstedet ulovligegarn.no der folk kan registrere observasjoner av ulovlige garn.

Det er registrert flere hundre ulovlige garn i tipsordningen ulovligegarn.no. Foto: Skjermdump/ulovligegarn.no

Oversikten viser at det er registrert hundrevis av slike garn langs hele Norskekysten, fra Singlefjorden i Østfold til Varangerfjorden i Finnmark.

Det var denne tipsordningen som gjorde Haaverstad oppmerksom på garnet på Jeløy, et av de lengste Statens Naturoppsyn noen gang har inndratt.

– Folk er så flinke til å si ifra at det har blitt vanskelig å drive med dette. Og akkurat i år har det blusset opp igjen. Bare i Oslofjorden har vi fått inn 20 meldinger. På landsbasis er det bare å gange opp. Problemet er så stort at det er kapasitetsproblemer, sier Haaverstad.

Drivgarnet som lå i Oslofjorden utenfor Jeløy er et av de lengste Statens Naturoppsyn har inndratt. Her ligger det i vannet rett før det ble tatt opp forrige onsdag. Foto: Haakon Braathu Haaverstad/Statens naturoppsyn

Kan straffes hardt

På landsbasis blir det inndratt rundt 12 kilometer med ulovlig garn hvert år, ifølge Statens Naturoppsyn. Aller mest er det i Nord-Norge og på Vestlandet, og det er Troms og nord i Nordland som skiller seg ut.

– Der kan du inndra et garn på morgenen, før du reiser tilbake til akkurat det samme stedet og tar et nytt garn på ettermiddagen. Det er en ukultur. I fjor tok vi et garn i Nordland med over 300 kilo laks. Har man flaks med fisket, eller uflaks sett med våre øyne, så kan et slikt garn gjøre vesentlig innhogg i hele gytestammen, sier Haaverstad.

Haakon Braathu Haaverstad i Statens Naturoppsyn sier at de er avhengige av tips om ulovlige garn. Foto: Merete Kildahl / NRK

Han oppfordrer nå flere til å bidra til å registrere ulovlige garn på nettsiden ulovligegarn.no.

– Det er et veldig bra hjelpemiddel for oss. Når noen legger inn meldinger der, så piper det i lomma vår umiddelbart. Garnet som ble tatt ved Jeløy ble tipset inn med en sånn melding.

Ved førstegangs lovbrudd kan man få et forelegg på 5-15.000 kroner for å sette ut garn ulovlig, sier Haaverstad.

– Men vi ser også at terskelen for å beslaglegge både båt og annet utstyr som er brukt i fisket senkes.