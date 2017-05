Fangetransport i trafikkulykke - ung kvinne fløyet til sykehus

En kvinne i tenårene er fløyet til Kalnes sykehus i Østfold etter trafikkulykken i Eidsberg. Kvinnen, som var fører av lettmotorsykkelen, er ikke livstruende skadd, melder politiet i Follo.

Politiet meldte om ulykken klokken 13.47 fredag ettermiddag.

Den ene bilen som var involvert i ulykken var en fengselsbil som fraktet en innsatt. Ingen i bilen skal ha kommet til skade, bekrefter fengselsleder Ole Jonny Rydland ved Indre Østfold fengsel til NRK.

– En av våre tjenestebiler har vært involvert i en ulykke. Jeg har fått beskjed om at våre ansatte og den innsatte har kommet fra det uten synlige skader, men de vil bli undersøk på legevakt for å sjekke at alt er i orden, sier han.