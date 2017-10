Falt ned i seks meter dypt hull

Mannen fikk alvorlige hodeskader etter å ha falt flere meter. Han har også skader i beina og overkroppen.

– Vi fikk melding på morgenen om at en arbeider ved Manstad Kjøtt hadde falt fem-seks meter ned i et hull, sier krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad til NRK.

Den skadde mannen ble fløyet i helikopter til Oslo universitetssykehus Ullevål etter ulykken.

– Legene betegner tilstanden hans som alvorlig. Det er foreløpig litt uklart hva som har skjedd, vi har etterforskere på stedet for å undersøke, sier Albertsen.

Arbeidstilsynet er også varslet om ulykken.

– Vi har ingen grunn til å tro at dette var noe annet enn et uhell. Men vi må undersøke omstendighetene slik at man kan forsikre seg om at tilsvarende uhell ikke skjer igjen, sier Albertsen.