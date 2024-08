Saken oppsummert: • Helsefagarbeider Mandy Hommen i Fredrikstad har aldri hatt en fulltidsstilling etter endt utdanning i 2015.

– Jeg hadde ikke fritid i helgene og det gikk ut over det sosiale livet, sier Mandy Hommen.

Hun startet med bare 12 prosent fast stilling som nyutdannet i 2015, og måtte skyte til med ekstravakter for å få det til å gå rundt.

I dag er 31-åringen helsefagarbeider i en omsorgsbolig i Fredrikstad med 90 prosent stilling. Det er fortsatt ikke nok.

– Jeg klamrer meg fast og håper å få en full stilling, sier Mandy.

Har brukt opp vikarbudsjettet

Fredrikstad har både en stor pool av ansatte vikarer og hadde inntil i fjor en utstrakt bruk av innleide vikarer fra vikarbyråer. Men dette har kommunen nå snudd.

– Vi bruker for mye penger på vikarer. Men fra i fjor til i år har vi redusert innkjøp fra vikarbyråer fra 25 millioner til bare en halv million kroner i første halvår, sier helsesjef i Fredrikstad kommune Janka Ekrem Holstad

Likevel er det hun kaller et stramt vikarbudsjett allerede brukt opp for i år, med bruk av egne vikarer, der en del jobber som rene tilkallingsvikarer.

Kommunen forsøker å gå nye veier for å redusere behovet for å kjøpe vikartjenester. Det sier helsesjef i Fredrikstad Janka Ekrem Holstad. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Holstad forklarer at det er vanskelig å få vaktplanene i helgene til å gå opp med egne ansatte.

– Det er ledige stillinger som vi må dekke opp i helg, på kveld og natt. Og så er det sykefraværet som vi ikke fått helt ned. Det ligger 1 prosent høyere etter pandemien.

Hun mener løsningen ikke er å ansette flere, men heller lage avtaler som gir mer fleksibilitet og rom for flere heltidsstillinger.

Fredrikstad er langt ifra alene om å drive et helsevesen som er avhengig av innleide vikarer og helsearbeidere i ørsmå stillinger.

Ber regjeringen gripe inn

I fjor brukte kommunene i landet 1,9 milliarder kroner på å tette hull i vaktplanene med vikarer, der en god del hentes fra vikarbyråer.

Kommunene må bruke penger på å ansette folk i stedet for å kjøpe inn dyre vikarer, mener fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Peder Bergholt / NRK

Det provoserer lederen av Fagforbundet, Mette Nord.

– Regjeringen må gi helseforetakene og kommunen en frist på å organisere det på en annen måte. Man kan bemanne opp på de summene man nå bruker på innleie, sier Nord.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at regjeringen har gitt en klar marsordre til helsevesenet om å bemanne opp.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) forteller at de har gitt beskjed om å fokusere på heltidsstillinger i sykehus og kommuner. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi har vært veldig tydelige overfor kommunene, helseforetakene og de som driver sykehusene om at de må satse på hele, egne stillinger. Der ser vi en positiv utvikling, sier Vestre.

Organiserer på ny måte

I Fredrikstad har de satt i gang tiltak for å få ned vikarbruken og innleie fra byråer. Helsesjef Janka Ekrem Holstad har tro på at det skal virke over tid.

– Vi jobber aktivt for å gi de ansatte mer fleksible arbeidstider og ser på oppgavefordelingen. Vi er i gang med å etablere sykepleieteam og helsefagteam, slik at de kan jobbe mer sammen og sørger for at de gjør det de har riktig kompetanse til.

I tillegg ønsker de å ha servicemedarbeidere og apotekteknikere på jobb som kan løse oppgaver sykepleierne og helsefagpleierne ikke trenger å gjøre.

– Hva med å øke grunnbemanningen, slik Fagforbundet og regjeringen vil?

– Vi tilbyr nå alle sykepleiere 100 prosent stilling fra start. Så har vi en vikarpool på 140 ansatte som fordeles der det er sykefravær. Men i tillegg er det enda større behov som vi må dekke med innleie, forklarer Holstad.

Mobilen styrer hverdagen

Kommunen samarbeider godt med Fagforbundet lokalt om å bemanne helsesektoren best mulig.

Men hovedtillitsvalgt og nestleder Pål Andreas Hauge Christiansen i Fagforbundet i Fredrikstad er oppgitt over det han kaller løsarbeid og rovdrift på helsearbeidere

– Mange jager vakter og har arbeidskontrakt i form av mobilen. Det er ikke det vi skal tilby framtidens helsefagarbeidere, understreker Christiansen.

Hovedtillitsvalgt Pål Andreas Hauge Christiansen støtter Mandy i hennes kamp for å få full stilling som helsefagarbeider i Fredrikstad. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

For Mandy Hommen har det vært et slit å komme dit hun er i dag.

Hun er usikker på om hun hadde valgt yrket en gang til, selv om hun opplever arbeidsplassen som fantastisk.

– Jeg hadde håpet at det skulle gå bra å få en full stilling så lenge jeg er ung og frisk. Hvis noen hadde vært ærlige og fortalt hvordan det ville bli, hadde jeg kanskje valgt et annet yrke, sier hun.