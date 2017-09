Færre tog i helga

I perioden lørdag 09. september kl. 01.30 - søndag 10. september kl. 13.50 utfører Bane NOR AS flere arbeider på strekningen Oslo S - Ski/Mysen og Halden/Göteborg. Det betyr et redusert togtilbud lørdag og søndag, og reisende oppfordres til å sjekke oppdaterte rutetabeller.