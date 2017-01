Færre permitterte ved IFE

Om lag 60 av de permitterte ved Institutt for Energiteknikk er tilbake i arbeid. På det meste var 130 permittert, sier Atle Valseth, forskningsdirektør ved Institutt for Energiteknikk. Det har vært redusert aktivitet ved instituttet blant annet på grunn av et uhell i oktober som førte til radioaktivt utslipp ved atomreaktoren i Halden.