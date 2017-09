To alternative Glomma-passeringer

Det gjenstår bare to realistiske traseer for den nye jernbanebrua over Sarpsfossen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Det tredje forslaget som har blitt utredet gikk over et deponi til Borregaard som inneholder store mengder kvikksølv. Å legge jernbanen her ville koste over en milliard kroner i opprydding, og er helt urealistisk, ifølge Bane NOR.