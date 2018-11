Færre bønder enn før i Norge

For første gang er det under 40.000 aktive bønder i Norge, viser søknadstallene om produksjonstilskudd til Landbruksdirektoratet. Samlet er det 39.737 foretak som har søkt om produksjonstilskudd under to søknadsomganger i 2018, skriver Nationen. Det er 460 færre søknader enn året før