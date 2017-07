Finner ikke brannårsak

Politiet klarer ikke å konkludere med noen brannårsak etter brannen i et lagerbygg på Solgård skog i Moss denne uka. Temperaturen har vært så høy at bevismateriale har blitt ødelagt. I tillegg har stålkonstruksjoner bøyd seg, som gir rasfare og farlige etterforskningsforhold. Lite tyder på at noe straffbart har skjedd, sier Kurt Nygård ved politiet i Moss.