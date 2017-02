Avsluttet helikoptersøk ved Vansjø

Politiet har avsluttet et søk etter to mulig savnede barn ved Gjerrebogen i Vansjø. Det så ut som om noen kunne ha falt gjennom isen, men etter søk blant annet med en Sea King slår politiet fast at det dreier seg om overvann som kan se ut som et råk. – Det er ikke lenger noe mistanke om at noen har gått ut på isen, sier leder Terje Nordang på operasjonssentralen til NRK.