Slo far med metallstang

En mann er i Heggen og Frøland tingrett dømt for å ha slått sin far gjentatte ganger med en metallstang. Det skriver Smaalenenes Avis. Mannen skal ha angrepet faren etter å ha følt seg mishandlet av han i barndommen. Etter flere vitnebeskrivelser ga dommerne medhold i den vonde barndommen, og la vekt på dette under domfellelsen. Mannen ble dømt til fengsel i 18 måneder, tolv av disse betinget. Han må også betale 10.000 kroner i oppreisning til moren som også ble skadet i angrepet av faren.